SERIE C – Zenuni (Virtus Francavilla): “Catania o Teramo? Sceglierei gli abruzzesi”

Il centrocampista della Virtus Francavilla Federico Zenuni intervenuto nel corso di ‘Passione Biancazzurra’, in onda su Canale 85 quando si avvicinano i Play Off:

“Abbiamo ripreso finalmente gli allenamenti, rispettando tutte le misure di sicurezza. Non è facile, non è la normalità ma stiamo bene. Il lockdown? La spina inconsciamente la stacchi, soprattutto all’inizio della quarantena. Poi i piccoli segnali di ripresa ci hanno dato speranza. Sono stati dei mesi lunghi, ovviamente sempre in contatto con squadra, società e staff che ci inviava di settimana in settimana i nuovi programmi. Stiamo facendo un lavoro a piccoli gruppetti divisi in tutto il campo, parte sia aerobica che di forza per recuperare il tono muscolare. Catania o Teramo nei playoff? Forse sceglierei Teramo per una questione personale e una questione climatica. E poi abbiamo ottenuto l’ultima nostra vittoria proprio contro il Teramo, magari potremo riprendere con un altro successo al cospetto degli abruzzesi, questa volta nei play-off”.

