CATANIA: Lucarelli in versione psicologo, aspettando i Play Off

Varie squadre di Lega Pro hanno avviato le procedure per la ripresa degli allenamenti, nel rispetto delle misure anti Covid, con almeno una settimana d’anticipo rispetto al Catania. Sembrava che la squadra rossazzurra non prendesse parte agli spareggi promozione. Invece, a sorpresa, malgrado le difficoltà finanziarie e lo stato d’animo profondamente incerto dei calciatori, si è arrivati alla conclusione che è doveroso provarci. Mister Lucarelli ed il suo staff, però, vogliono arrivare all’appuntamento nelle migliori condizioni. In primis sul piano mentale. E’ qui che Lucarelli lavora sodo da quando il Catania ha ripreso ad allenarsi.

Anzi, ancor prima perchè il tecnico livornese era frequentemente in contatto con la squadra già durante il lockdown, facendo svolgere ai giocatori un programma di lavoro personalizzato, anche se lontano da Torre del Grifo. In questi giorni la formazione rossazzurra ha sostenuto le visite mediche richieste dai protocolli sanitari, proseguendo nell’effettuazione del ciclo di tamponi per sincerarsi che nessun atleta sia positivo al Coronavirus e che il percorso proceda senza intoppi. Il prossimo step riguarderà l’inizio degli allenamenti collettivi, intanto però Lucarelli è un martello sotto il profilo psicologico, ritenuto fondamentale per affrontare dei Play Off molto diversi dai tradizionali spareggi.

Anche perchè tutte le squadre partecipanti provengono da un lungo periodo d’inattività e, pertanto, difficilmente si presenteranno all’appello con una buona condizione fisica. Lucarelli, tra l’altro, sin dal ritorno sulla panchina etnea ha sempre indicato come prioritaria l’assimilazione di una mentalità vincente che partisse dalla testa dei calciatori, tramortiti dalle tante vicende extra campo e dalle difficoltà assimilate sotto la gestione Camplone. Bisogna ripartire, allora, dai progressi lusinghieri emersi nell’ultimo periodo pre-Covid ritrovando la compattezza del gruppo. Gruppo che, peraltro, pian pianino sta accogliendo tutti (o quasi) i componenti della rosa, in un primo momento titubanti circa la possibilità di tornare in campo e, adesso, convinti che la maglia andrà onorata fino in fondo provando a centrare un’impresa. Nell’attesa che i risvolti societari diano certezze all’intero ambiente.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***