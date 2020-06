CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, basta un gol di Mazzarani per superare l’ostacolo Picerno

Fu un gol di Andrea Mazzarani a decidere l’inedita sfida con il Picerno andata in scena lo scorso 13 ottobre 2019 allo stadio “Angelo Massimino”. Il Catania tornò al successo superando la matricola lucana (alla prima apparizione assoluta tra i professionisti), dopo aver perso in precedenza in casa di Reggina e Ternana. La rete del jolly romano rappresentò il momento spartiacque di una contesa non particolarmente esaltante sul piano del gioco.

Il Catania, ancora privo di Biagianti, Marchese e Bucolo, fece valere la propria supremazia nei confronti di una squadra volenterosa ma inesperta. Fu merito di un avversario attento e ordinato se il gioco etneo non risultò particolarmente fluido ed efficace. Il Picerno si vide annullare un gol durante il soporifero primo tempo, in cui i rossazzurri manovrarono lontani dall’area di rigore ospite.

La partita ebbe un unico sussulto al rientro dall’intervallo. Welbeck (entrato in corso d’opera al posto di Llama) servì in profondità Curiale che franò addosso al portiere, Mazzarani fu più lesto di tutti ad avventarsi sulla sfera incustodita e ribadire in rete (47′). Dopo aver sbloccato la contesa, gli etnei subirono la reazione d’orgoglio del Picerno, che alla fine pagò la scarsa malizia dei propri attaccanti. Degna di nota la traversa colpita da Rossetti che avrebbe potuto determinare il secondo gol del Catania, capace di resistere agli attacchi conclusivi e portare a casa l’intera posta in palio.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Catania-Picerno 1-0 Post gara #CataniaPicerno 1-0 | highlights Posted by Calcio Catania on Sunday, 13 October 2019

