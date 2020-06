CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, Camplone debutta con un “tennistico” 6-3 ad Avellino

La lunga rassegna dedicata a tutte le partite vinte dal Catania in questi lunghi anni di Serie C prosegue con il racconto della stagione corrente, cominciata con il “tennistico” 6-3 di Avellino. A guidare i rossazzurri c’era il tecnico abruzzese Andrea Camplone, fautore di un calcio propositivo di ispirazione “galeoniana”. Il successo del “Partenio” tuttavia si rivelò un autentico “fuoco di paglia”, come dimostrarono le successive uscite esterne. Sul tabellino dei marcatori finirono Di Piazza (doppietta), Lodi, Welbeck, Mazzarani e Bucolo, mentre lasciò a desiderare la tenuta del reparto difensivo con tre gol sul groppone.

Per l’esordio in campionato mister Camplone mandò in campo disposti con il modulo 4-3-3 Furlan, Biondi, Silvestri, Saporetti, Pinto, Dall’Oglio, Lodi, Llama, Sarno, Di Piazza e Di Molfetta. La gara fu un autentico assolo dei rossazzurri, i quali capitalizzarono al meglio la gran mole di gioco prodotta. Al 21′ Di Piazza siglò l’1-0 correggendo in porta un assist del terzino sinistro Pinto, mentre il gol del 2-0 fu realizzato da Lodi direttamente su calcio di punizione (29′). L’Avellino dimezzò lo svantaggio al minuto 34 con Albadoro che ribadì in rete dopo una corta respinta di Furlan.

Al rientro dall’intervallo il Catania pigiò il piede sull’acceleratore siglando quattro reti. Al 49′ Di Piazza realizzò la doppietta personale scavalcando il portiere irpino con un pallonetto. Poi ci fu gloria anche per i giocatori subentrati dalla panchina. Al 68′ segnò il centrocampista ghanese Welbeck con un diagonale che si insaccò all’angolino. Tre minuti dopo fu la volta del “cavallo di ritorno” Andrea Mazzarani, il quale batté il portiere di casa con una pregevole conclusione di destro. Con la stessa modalità segnò anche Bucolo, il quale al 74′ chiuse le marcature in favore degli etnei. L’Avellino del duo Ignoffo-Ignoffo emerse con prepotenza nel finale di gara: al 76′ andò in gol il “cervello” della squadra irpina Di Paolantonio, il quale replicò al 80′ trafiggendo Furlan dagli undici metri. Fu l’ultima istantanea di una gara nel complesso divertente, un bel “biglietto da visita” per mister Camplone alla prima uscita sulla panchina rossazzurra.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

