FAVARETTO: “Catania, pensa soprattutto a riorganizzarti”

Attuale allenatore con tanta esperienza acquisita da calciatore soprattutto in Serie C indossando, tra le altre, le casacche di Venezia e Perugia, Paolo Favaretto si è fatto la seguente idea sulla situazione del Catania:

“Per salire in Serie B bisogna essere strutturati e quindi avere una società alle spalle che te lo consente. In questo momento a Catania può darsi che sia venuto meno questo. La Serie B non deve essere un’ancora di salvezza ma una meta da raggiungere, per poter magari continuare la scalata. Il Catania adesso deve pensare soprattutto a riorganizzarsi”, le parole di Favaretto a tuttoc.com.

