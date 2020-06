CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, Curiale e Sarno rimontano l’Avellino

La sfida casalinga con l’Avellino giocata il 22 gennaio scorso (match valido per la prima giornata del girone di ritorno) segnò il ritorno ai tre punti per il Catania. Gli etnei superarono 3-1 gli irpini nel recupero di campionato grazie alle reti di Curiale e Sarno, quest’ultimo autore della doppietta decisiva.

Fino a dieci minuti dal termine la gara fu all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che attaccarono senza esclusione di colpi. Dopo una lunga fase di studio, al 39′ l’Avellino riuscì a passare: il difensore Zullo risolse in mischia sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Di Paolantonio. Il Catania riportò la contesa in parità al 44′: Curiale (poi costretto ad uscire per un problema al ginocchio che lo costringerà ad un lungo stop) segnò indisturbato dopo l’intervento di un difensore.

Al rientro dall’intervallo l’Avellino si rese pericoloso in due circostanze, prima con Izzillo (conclusione dall’interno dell’area che accarezzò il secondo palo) e poi con Di Paolantonio (tiro da fuori con risposta in angolo di Furlan). Dopo la consueta girandola delle sostituzioni (entrarono Sarno, Barisic, Mazzarani, Esposito e Vicente), negli ultimi venti minuti il Catania tornò ad affacciarsi dalle parti di Tonti, stavolta con maggior insistenza.

All’80’ l’arbitro punì con il rigore un contatto in area irpina tra Morero ed Esposito, scatenando le vibranti proteste degli ospiti. L’avellinese Parisi venne allontanato dal campo al termine dell’animato conciliabolo attorno al direttore di gara. Sarno si incaricò dell’esecuzione del penalty spiazzando il portiere (83′). In pieno recupero fu lo stesso Sarno a realizzare il gol del 3-1 depositando il pallone in rete di testa a porta completamente sguarnita.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

