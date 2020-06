CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, un acuto di Salandria per avere ragione del Bisceglie

Grazie ad un acuto del centrocampista Francesco Salandria il Catania ebbe ragione del Bisceglie in occasione dell’ultimo turno disputato prima del blocco del torneo a causa della pandemia di Covid-19. In terra pugliese i rossazzurri inanellarono la terza vittoria di fila, confermando l’ottimo stato di forma raggiunto in quel momento.

L’andamento dell’incontro risentì parecchio delle precarie condizioni del manto erboso dello stadio “Gustavo Ventura, pertanto si svilupparono poche situazioni di gioco degne di nota nell’arco dei 90′. Dopo otto minuti il Catania costruì una potenziale occasione da rete (traversa colpita da Pinto), mentre per vedere il Bisceglie andare alla conclusione si dovette attendere il 21′ (tentativo in elevazione di Gatto con il corpo sbilanciato all’indietro). Alla mezz’ora il destro dalla distanza di Zibert terminò di poco a lato, poi non accadde più nulla di rilevante fino all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi un timido raggio di sole si affacciò sul piccolo stadio biscegliese e contestualmente si accese anche il gioco del Catania. Al 46′ Pinto servì Curcio all’altezza del primo palo ma il numero 10 rossazzurro non riuscì ad inquadrare la porta da posizione privilegiata. Quattro minuti più tardi fu altrettanto impreciso l’attaccante di casa Montero. Al 56′ Casadei dovette uscire per infortunio dopo essersi scontrato fortuitamente con Beleck. Mister Gianfranco Mancini si vide pertanto costretto a gettare nella mischia il portiere di riserva Messina, il quale al 62′ subì il gol-vittoria del Catania realizzato da Salandria su passaggio di Di Molfetta. Furono gli ultimi scampoli di calcio giocato prima della sospensione del campionato.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

