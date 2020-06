SERIE C: Play Off e Play Out, riepiloghiamo le partite di oggi

Oggi, martedì 30 giugno 2020, squadre di Serie C in campo per la disputa del Primo Turno dei Play Off – Fase del Girone (gara unica) – e del ritorno dei Play Out. Riportiamo di seguito le gare in programma nel dettaglio:

PLAY OFF

NOVARA – ALBINOLEFFE Ore 20.30

PADOVA – SAMBENEDETTESE ORE 20.45 (diretta su Rai Sport)

CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA Ore 20.30

CATANZARO – TERAMO Ore 20.30

PLAY OUT

IMOLESE – ARZIGNANO Ore 17.30

PERGOLETTESE – PIANESE Ore 17.30

PICERNO – RENDE Ore 18.00

RAVENNA – FANO, Ore 18.30

SICULA LEONZIO – BISCEGLIE Ore 19.00

GIANA ERMINIO – OLBIA Ore 20.00

