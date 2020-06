CATANIA (Video): primi giorni di allenamenti collettivi a Torre del Grifo

Superato anche il secondo ciclo di tamponi, nei giorni scorsi il Catania ha dato il via libera agli allenamenti collettivi, sotto lo sguardo attento dello staff tecnico rossazzurro. Fondamentale prepararsi nel migliore dei modi in vista dei Play Off, ottimizzando le risorse fisiche in tempi brevi. Il Calcio Catania, attraverso la pagina Facebook ufficiale, ha realizzato un filmato contenente lo svolgimento del lavoro di squadra portato avanti in questi giorni a Torre del Grifo:

