ROSSAZZURRI IN SCADENZA: contratti ok fino al 31 agosto

Nessun problema per i calciatori del Catania aventi contratto formalmente in scadenza al 30 giugno 2020. Al di là del fatto che la normativa federale non sia proprio chiara su questo punto, la società rossazzurra ha trovato un accordo con i giocatori in scadenza: Marco Biagianti, Steve Beleck, Giuseppe Rizzo, Andrea Esposito, Giovanni Marchese e Gabriele Capanni (in prestito dal Milan). Il vincolo con il club dell’Elefante s’intende inteso fino al 31 agosto, riproporzionato secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, ma tenendo in ogni caso conto della attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine della stagione.

