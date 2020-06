CESSIONE CATANIA: oggi relazione al Tribunale, Astorina lavora per la riapertura di Torre del Grifo

Dopo l’incontro avvenuto nei giorni tra i legali rappresentanti di Finaria e della Sigi, oggi l’Amministratore Unico del Calcio Catania Gianluca Astorina presenterà al Tribunale la relazione approfondita richiesta circa l’offerta d’acquisto presentata dalla società promossa da Fabio Pagliara. Offerta che, lo ricordiamo, è pari ad un milione di euro nel contesto di un’operazione complessiva da oltre 54 milioni di euro con accollo dei debiti e del mutuo di Torre del Grifo Village. A proposito del centro sportivo, Astorina è al lavoro per la riapertura del centro sportivo nel rispetto dei protocolli di sicurezza. In attesa di capire anche cosa verrà deciso in sede di Consiglio Federale sulla eventuale ripresa del campionato di Serie C.

