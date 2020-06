CURIOSITA’: Lucarelli ed il gol, il mister non perde il vizio

Ormai da tempo ha deciso d’intraprendere la carriera di allenatore, ma quando vede l’erba di un campo di calcio ed un pallone che rotola non resiste. Mister Cristiano Lucarelli ha sempre avuto un feeling particolare con il gol, rivelandosi uno degli attaccanti più prolifici in Italia e con tanti rigori messi a segno. Lucarelli non perde il vizio e, postando su Facebook un video direttamente dallo stadio “Angelo Massimino”, si presenta sul dischetto del rigore insaccando.

Un centinaio i commenti ricevuti in particolare da tifosi di Livorno, Catania, Lecce e Napoli. C’è anche chi lo rivedrebbe molto volentieri sul rettangolo verde, magari schierato dal 1′ nell’attuale scacchiere rossazzurro o come valido rinforzo per il reparto offensivo livornese. Altri tifosi auspicano che Maks Barisic tragga insegnamento dal suo stile, altri ancora ricordano alcune punizioni magistralmente eseguite da Lucarelli ai tempi del Livorno in Serie A. Tanti gli apprezzamenti nei confronti dell’ex bomber, a conferma degli ottimi ricordi lasciati ovunque a suon di gol.

…..Post muto! Posted by Cristiano Lucarelli on Saturday, 27 June 2020

