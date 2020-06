Ricorrenza in casa Catania: Davide Di Molfetta, ad oggi unico rossazzurro a non essersi presentato a Torre del Grifo in preparazione dei Play Off, compie 24 anni. L’attaccante ex Piacenza classe 1996, fin qui ha sommato 30 presenze e realizzato due reti con la maglia del Catania tra campionato e Coppa Italia.

