ELEVEN SPORTS: Play Off, Top 11 gironi. Spazio a Mazzarani e vari ex rossazzurri

Eleven Sports, piattaforma ufficiale della Lega Pro, ha stilato una speciale Top 11 degli uomini da tenere d’occhio durante questi Play Off per ruolo e per girone. Presenti calciatori con trascorsi alle pendici dell’Etna nel girone B: Francesco Rapisarda (Sambenedettese), Francesco Lodi (Triestina) e Fabio Scarsella (Feralpisalò). Per quanto riguarda il gruppo A, invece, spicca l’ex Catania Mattia Bortolussi. In relazione al raggruppamento meridionale, tra i giocatori scelti figurano il rossazzurro Andrea Mazzarani e gli ex Matteo Di Piazza e Mirco Antenucci.

Ecco la formazione scelta nel girone C:

4-3-3

Frattali (Bari)

Parisi (Avellino)

Emerson (Potenza)

Sabbione (Bari)

Mammarella (Ternana)

Laribi (Bari)

Palumbo (Ternana)

Mazzarani (Catania)

Di Piazza (Catanzaro)

Antenucci (Bari)

Fella (Monopoli)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***