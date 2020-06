CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA: quote, cosa dicono le agenzie di scommesse

Nuovo appuntamento allo stadio “Angelo Massimino” per il Catania dopo mesi di lockdown, avversaria la Virtus Francavilla. Partita valida per il Primo Turno dei Play Off di Serie C (Fase del Girone). Rossazzurri a caccia di un risultato che gli consenta di accedere alla fase successiva della competizione, sapendo che basterebbe anche un pareggio per riuscire nell’intento. Gli ospiti, pertanto, non avranno alternative alla vittoria per alimentare il sogno di fare strada negli spareggi promozione.

Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valori di 2.00 e 2.10; la “X” tra 2.95 e 3.20; il “2” tra 3.50 e 3.70. Catania, quindi, con il favore dei pronostici pur non potendo beneficiare della spinta del tifo di casa in quanto si giocherà a porte chiuse, ma non s’individua una supremazia marcata dei rossazzurri che dovranno prestare massima attenzione. Analizzando le doppie chance, “1X” (tra 1.20/1.26) e “12” (tra 1.29/1.32) rappresentano le quote più basse rispetto a “X2” (tra 1.67 e 1.73). Relativamente ai valori Under/Over, più probabile l’esito “Under 3.5” (tra 1.17 e 1.21) oppure “Over 1.5” (quote 1.34/1.38).

