ENRICO MASSIMINO: “Priorità al Licata, ma felice di dare un apporto per provare a salvare il Catania”

Ai microfoni di ‘Licata Channel’, nel corso di Extra Time, il patron del Licata Enrico Massimino torna sul suo insediamento alla SIGI Spa. Ecco le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Sigi è costituita da una quindicina d’imprenditori al momento. C’è questo gruppo d’impreditori per lo più locali che non so se riusciranno a salvare il Catania, hanno chiesto un’adesione a Nico Le Mura e a me. La nostra voce non l’abbiamo fatta mancare ma il progetto Licata riguarda l’aspetto prioritario. Il mio impegno con Licata non cambia. Io sono di Catania, se riesco a salvare il Catania e con Nico possiamo dare un apporto saremmo ben felici. Tra l’altro Nico entrerebbe anche nel Consiglio d’Amministrazione con una piccola quota”.

