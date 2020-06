LOTITO – CATANIA: smentite anche da Salerno

Spesse volte, in questi mesi, si è fatto il nome della figura di Claudio Lotito in orbita Catania. Nei giorni scorsi il patron Antonino Pulvirenti ha smentito di avere avviato qualsiasi trattativa per la cessione del club a Lotito. Su tuttosalernitana.com, invece, si legge che “i legali rappresentanti di Lotito escludono categoricamente l’inizio di una trattativa” per l’acquisizione del Calcio Catania. Continuano ad arrivare smentite, quindi, su questo fronte. Al momento la SIGI SpA si conferma unico gruppo imprenditoriale ad avere manifestato concreto interesse.

