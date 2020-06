FORZIATI: “Play Off, tutto può succedere. Anche il Catania se la giocherà. Di Piazza giocatore da B”

Ezio Forziati, ex vice allenatore del Catanzaro, analizza i Play Off e le possibilità di ben figurare della squadra giallorossa ai microfoni di catanzaroinforma.it:

“Qualcosa di meglio poteva essere fatto per evitare che alcune società venissero penalizzate dal fattore campo. Per chi si troverà a giocare lontano da casa, in gara unica, i playoff saranno più complicati del solito. Sono però regole emergenziali, linee dettate per rispettare le tempistiche, e alla fine tutto può succedere. Catanzaro sfavorito? Con il giusto approccio mentale e fisico le più attardate potrebbero diventare mine vaganti e le aquile potrebbero riscattarsi in pieno. Bari, Reggio Audace e Carpi con il favore dei pronostici? Ma i galletti, che entreranno ai quarti, giocheranno la prima contro una squadra che ha già minutaggio nelle gambe. E poi ci sono anche Catania e Virtus che si giocheranno una grossa fetta di futuro. Quanto può essere determinante Di Piazza per il Catanzaro? Può fare tranquillamente altre categorie, anche la B. Ha potenzialità fisiche sulla corsa e nella profondità, se innescato bene, sa essere devastante. E poi è un sanguigno, uno che non vuole mai perdere: potrà trainare il resto della squadra in questo genere di partite”.

