VERSO I PLAY OFF: in assenza di Di Molfetta, occasione per Capanni e Manneh

Di Molfetta dirà definitivamente no al ritorno a Torre del Grifo per disputare i Play Off? Ad oggi è molto probabile che sia così. Significherebbe, per mister Lucarelli, non avere a disposizione un solo elemento in vista degli spareggi promozione che stanno per cominciare. Spesso titolare nello scacchiere rossazzurro dall’inizio della stagione, qualora venisse a mancare la sua disponibiilità il tecnico livornese punterebbe forte su Capanni e Manneh. Il primo, attualmente in prestito secco dal Milan dopo la parentesi di Novara, quando chiamato in causa ha sempre risposto presente fornendo un contributo valido. Potenzialità rilevanti, i Play Off potrebbero rappresentare una vetrina importante per lui.

Occasione da sfruttare anche per Manneh. Kalifa è reduce dalla breve esperienza vissuta alla Carrarese. Alla corte di Baldini ha trovato poco spazio, ricavando comunque buoni insegnamenti da giocatori di provata esperienza come Maccarone e Tavano. Scartato da Camplone che preferiva puntare su elementi con caratteristiche diverse nel reparto offensivo, è stato riaccolto a gennaio dal Catania. Proprio con Lucarelli al timone impressionò particolarmente nella stagione 2017/18. Dal rientro alla base, però, il gambiano classe 1998 non è riuscito ad incidere nella giusta misura, faticando ad acquisire minutaggio e fornire prestazioni convincenti. Anche per lui, qualora Di Molfetta non tornasse alle pendici dell’Etna, si aprirebbero spiragli interessanti. Chissà se i Play Off consentiranno di rispolverare il Manneh dei tempi migliori.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***