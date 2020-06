FUTURO CATANIA: Finaria, tempo scaduto. Correlazione tra nodo stipendi e procedura competitiva. Squadra regolarmente in campo

Si avvicina la fine del mese e, come riportato nelle scorse ore, il Tribunale pressa Finaria per sbrogliare la matassa non concedendo altro tempo. Occorre ribadire che l’obiettivo PRIMARIO del Tribunale è quello di soddisfare gli interessi dei creditori. Qualsiasi attività passa dal raggiungimento di tale obiettivo come dimostra l’attenta supervisione dei commissari. Tutto deve essere fatto alla luce del sole, con trasparenza. Vale la pena ricordare che la richiesta di annessione al concordato preventivo è stata ritenuta ammissibile ma, allo scopo di ottenerne l’accettazione, si rende necessario dimostrare di portare avanti un piano di rientro sicuro ed affidabile. Per il raggiungimento dello scopo, la pubblicazione del famoso bando è riconducibile alla cessione dell’importante asset Calcio Catania.

Non tutti gli aspetti del bando, però, sono chiari. Contestualmente s’inserisce anche il discorso del pagamento delle mensilità arretrate. Come precisato attraverso una nota ufficiale, il Tribunale non avrebbe mai negato le somme per effettuare il pagamento degli stipendi non ancora corrisposti a dipendenti e calciatori. All’interno del bando, però, vanno chiaramente stabilite forme e modalità del potenziale compratore affinchè faccia da garante del finanziamento di Finaria seguendo passaggi chiari e lineari. Il nodo stipendi è, dunque, strettamente correlato all’avvio della procedura competitiva. Il Tribunale, inoltre, ha richiesto a Finaria d’integrare altra documentazione fissando per martedì una convocazione in sede giudiziaria per ricevere ulteriori chiarimenti. Entro i primissimi giorni della prossima settimana si dovrà necessariamente sbloccare la situazione. E’ giunto il momento dei passi avanti decisivi mentre la squadra – ad oggi – segue fedelmente le direttive di mister Lucarelli e (ad eccezione di Di Molfetta, ndr) non dà alcun segnale di non scendere in campo, pur auspicando la corresponsione degli emolumenti dovuti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***