GRAVINA (Pres. FIGC): “Quarantena alleggerita obiettivo importante, mi auguro stadi aperti ai tifosi già ai primi di luglio”

Il Comitato Tecnico Scientifico del Governo ha accolto la proposta della Federcalcio di quarantena mirata in casi di positività al Coronavirus. Secondo il protocollo aggiornato, la mattina della prima gara successiva al rilevamento di un positivo (calciatore o membro dello staff), a tutti verrebbe fatto un tampone rapido, in modo da riscontrare eventuali altri contagi. Escluso l’isolamento per due settimane di una squadra di calcio. Commenta con soddisfazione a Radio Deejay la notizia il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, fiducioso anche per una riapertura degli stadi già il mese prossimo:

“Equilibrio, grande coerenza ma soprattutto dialogo. E’ stato il giusto mix di questi tre elementi che ha portato a centrare un obiettivo importante per tutti. Un ultimo piccolo tassello che serviva per fugare qualunque tipo di dubbio sulla proiezione, in termini di prospettiva, in definizione dei nostri campionati. Io sono contento di questo ultimo tassello, ne manca ancora uno che è la partecipazione dei tifosi che mi auguro possa avvenire ai primi di luglio. La prima settimana, massimo metà luglio. Questo significa che il nostro Paese ha buttato via quelle ultime restrizioni e siamo evidentemente usciti da questo momento particolarmente buio per il nostro Paese”.

