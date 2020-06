PAGLIARA: “Catania, il futuro lo decide il Tribunale. Pronti a dare una mano in chiave Play Off”

Il Dott. Fabio Pagliara, Segretario Generale della FIDAL e promotore della Sigi SpA, pronto a supportare il Catania in ottica Play Off qualora ce ne fosse bisogno. Queste le sue parole al quotidiano La Sicilia:

“Mi sembra di aver compreso che in questo momento il Catania sia assillato da grossi problemi economici e noi siamo comunque pronti a dare il nostro sostegno come sponsor per disputare i play off al di là di come andrà a finire la trattativa. Mi riferisco all’adeguamento di Torre del Grifo, ai costi della trasferta e alle altre necessità. A noi interessa salvare matricola e posti di lavoro. Sarà il Tribunale a decidere sul futuro del Catania e mi auguro che il tempo non diventi il nemico del club rossazzurro”.

