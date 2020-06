PLAY OFF: rinunciano anche Modena e Piacenza, si sale a quota 5

Per costi ritenuti eccessivi o difficoltà a rispettare i protocolli sanitari, cinque società di Lega Pro hanno assunto la decisione ufficiale di non partecipare agli spareggi promozione. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della rinuncia di Arezzo e Pontedera. Nelle ultime ore è stata la volta di Modena e Piacenza. La Pro Patria, inoltre, non riprenderà l’attività agonistica e quindi non attenderà la finale di Coppa Italia Serie C tra Juventus U23 e Ternana per sapere se potrà accedere ai Play Off. Le posizioni di Sambenedettese e Robur Siena erano in forte dubbio, ma da entrambi i club è arrivato l’ok. Da segnalare che, nel caso della Samb, l’ufficialità della partecipazione ai Play Off si è concretizzata una volta effettuato il cambio di proprietà con Domenico Serafino alla presidenza.

