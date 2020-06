POCHESCI: “Stipendi in C, sono preoccupato. Basta guardare alla situazione di Catania e Siena…”

Su pianetaserieb.it, l’ex allenatore della Ternana Sandro Pochesci si pone con un atteggiamento critico rispetto al discorso legato al nodo stipendio per i calciatori di Serie C:

“Per quanto riguarda gli stipendi sono molto preoccupato per i calciatori di Serie C che percepiscono emolumenti da operai e non sono pagati ormai da mesi: per limitare questo tipo di disagi si sarebbe dovuto fare decisamente di più. Se pensiamo alla situazione di Siena e Catania, in netto ritardo col pagamento degli stipendi e partecipanti ai play-off, delle perplessità ulteriori sorgono. Le società hanno avuto molti più aiuti dei tesserati, dovrebbe essere un fatto di buon senso aiutare chi è maggiormente in difficoltà”.

