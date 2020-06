“PULVIRENTI VATTENE”: striscioni in città

Gli ultras continuano a chiedere a gran voce che Antonino Pulvirenti provveda alla cessione del Calcio Catania per avviare un nuovo ciclo. Nella notte sono apparsi striscioni in città recanti la scritta “Pulvirenti vattene” che confermano come, ormai, la misura sia colma e la frattura con la tifoseria insanabile. Intanto il Catania si appresta a disputare i Play Off, mentre nei prossimi giorni partirà la procedura competitiva per l’acquisizione del club.

