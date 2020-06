SEDIVEC: “Non dimenticherò mai Catania, tutto bellissimo. I tifosi non meritano la situazione attuale”

Ex calciatore rossazzurro, Jaroslav Sedice ricorda ben volentieri i suoi trascorsi alle pendici dell’Etna, attraverso alcune dichiarazioni a tuttocampo.it:

“Devo dire che il Catania non lo dimenticherò mai, sia la città che la squadra. Anche perché era la mia prima esperienza fuori dal mio Paese ed ero anche abbastanza giovane. Mi ricordo che era tutto bellissimo. Ho conosciuto delle persone stupende che mi hanno accolto come se fossi uno di loro. E in più calcisticamente in quel periodo ho fatto molto bene. Peccato per la vendita del club nel mio secondo anno con la maglia rossazzurra. Mi sono trovato veramente bene e ringrazio moltissimo i catanesi e quella città che mi ha sempre sostenuto. La situazione attuale non è onestamente delle migliori e mi dispiace davvero tanto. Anche perché penso che i tifosi e la gente non si meritino tutto ciò. Il mio augurio è che si sistemi presto la situazione ed il Catania possa tornare lì dove deve stare, nei grandi palcoscenici. Anche perché se lo merita davvero”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***