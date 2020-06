SERIE C – Testa (Pres. Pro Patria): “Via i lupi dal calcio, Daspo anche per queste figure”

Patrizia Testa, presidente della Pro Patria, propone la sanzione del Daspo anche per i massimi dirigenti nel calcio:

“Certi personaggi che fanno disastri amministrativi o fallimenti da una società all’altra dovrebbero essere radiati – spiega ai microfoni di Tuttosport – Così come esiste il Daspo per gli ultras, dovrebbe esserci anche per queste figure che fanno solo il male del mondo del pallone. Via i lupi dal calcio. Ci sono persone che arrivano da lontano e fanno benissimo, ma l’immagine del calcio è quella dove c’è un legame di passione col territorio. Sono stata avvicinata da gente che ha fallito in altri club e quindi non li ho nemmeno presi in considerazione. Il grave è che questa gente può ancora lavorare nel calcio con una lucida premeditazione!”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***