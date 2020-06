SERIE B: Venezia, nuovo giocatore positivo. Gara nel weekend si gioca regolarmente?

Dopo Antonio Vacca – poi ristabilitosi definitivamente – in casa Venezia si registra un nuovo caso di giocatore positivo al Coronavirus: Gian Filippo Felicioli. Negativo, invece, l’esito dei tamponi per tutti gli altri compagni di squadra. Sabato allo stadio “Nereo Rocco” è in programma la sfida al Pordenone. La gara è a rischio, non essendo stato ancora ufficializzato il nuovo protocollo concordato da Figc e Ministero della Salute, ma il problema potrebbe essere risolto in tempo per la regolare disputa del match. Intanto la squadra arancioneroverde ha ripreso gli allenamenti.

