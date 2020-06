SERIE C: sabato si torna in campo, le gare in programma

Si torna a giocare nel fine settimana in Serie C dopo il lockdown. Di scena le gare valide per l’andata dei Play Out, in programma sabato 27 giugno. Stesso giorno in cui verrà disputata la finalissima di Coppa Italia Serie C, allo stadio “Manuzzi” di Cesena, tra Ternana e Juventus Under 23. In caso di vittoria umbra, lo ricordiamo, il Catania scenderebbe in campo per la disputa dei Play Off il 5 luglio, accedendo direttamente al secondo turno vista la rinuncia della Vibonese. Altrimenti il 30 giugno, ospitando la Virtus Francavilla.

SABATO 27 GIUGNO

Arzignano Valchiampo-Imolese (17.30)

Pianese-Pergolettese (17.30)

Rende-AZ Picerno (18.00)

Fano-Ravenna (18.30)

Bisceglie-Sicula Leonzio (19.00)

Olbia-Giana Erminio (20.00)

Ternana – Juventus Under 23 (20.45 – Diretta Rai Sport)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***