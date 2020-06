Proseguono gli allenamenti collettivi in casa Virtus Francavilla, attendendo di capire se sarà il Catania oppure il Teramo il loro primo avversario ai Play Off. Anche gli ultimi tamponi hanno dato esito negativo e, come riportano i colleghi di tuttocalciopuglia.com, sono tutti a disposizione tra le fila pugliesi tranne Pino e Gigliotti. Tchetchoua, invece, è rimasto ancora fuori regione per le cure.

