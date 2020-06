Quarta giornata consecutiva dedicata agli allenamenti individuali, oggi, per il Catania a Torre del Grifo. I rossazzurri svolgeranno lo stesso programma, articolato in due sessioni, anche domani. Si attende di conoscere l’esito del secondo ciclo di tamponi per avere il via libera sulla ripresa degli allenamenti collettivi.

