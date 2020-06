TORRE DEL GRIFO: settimana di lavoro senza il solo Di Molfetta, tamponi ancora negativi

Ancora assente Di Molfetta che, nei giorni scorsi, ha richiesto l’attivazione della procedura di svincolo. Per il resto, da Furlan a Barisic, gruppo rossazzurro al completo in vista dei Play Off. La prima settimana di lavoro a Torre del Grifo dopo il lockdown è stata caratterizzata dallo svolgimento dei test medici e da allenamenti di tipo individuale. Il Catania ha effettuato in questi giorni anche il secondo ciclo di tamponi, non evidenziando alcun caso di positività al Coronavirus all’interno della rosa. Questo consentirà al Catania d’iniziare il lavoro collettivo, ma verranno effettuati ulteriori tamponi nei prossimi giorni.

