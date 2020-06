TORRE DEL GRIFO: tamponi e, per il terzo giorno di fila, lavoro individuale

Per il terzo giorno consecutivo, lavoro dedicato agli allenamenti individuali per i calciatori del Catania a Torre del Grifo Village. In base al protocollo sanitario che regola l’attività, i rossazzurri si sono sottoposti oggi al secondo ciclo di tamponi. Successivamente, se daranno ancora una volta esito negativo, via libera agli allenamenti collettivi. Entro il fine settimana tutti i rossazzurri saranno a Torre del Grifo, in dubbio solamente la presenza di Davide Di Molfetta che non ha ancora accettato di fare ritorno alle pendici dell’Etna.

