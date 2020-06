CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, Lodi risolve dal dischetto la pratica Viterbese

Fu necessario un penalty trasformato con abilità da Francesco Lodi per avere ragione della Viterbese Castrense in occasione del match disputato lo scorso 15 settembre 2019 allo stadio “Angelo Massimino”. Il Catania, reduce dalla brutta sconfitta di Potenza, ebbe la meglio sulla compagine laziale soltanto dagli undici metri nel contesto generale di una gara non particolarmente esaltante, forse condizionata dalle temperature elevate di quel torrido pomeriggio.

Il primo spunto di giornata fu di marca etnea. Al 9′ Llama provò a farsi largo tra le maglie della retroguardia avversaria concludendo l’azione con un destro rasoterra bloccato facilmente dal portiere. La Viterbese fece valere tatticamente la propria vocazione contropiedista. Al 14′ Furlan coprì bene il primo palo sul tentativo dell’attaccante senegalese Tounkara.

Dopo un blocco centrale non particolarmente esaltante, Di Piazza provò a togliere il Catania dall’impasse nel finale di frazione. L’attaccante palermitano dapprima colpì la traversa concludendo di sinistro (38′), poi si fece anticipare dal centrocampista viterbese Errico all’altezza del secondo palo (48′).

L’azione del gol ebbe luogo nel secondo tempo. Al 48′ Besea colpì il pallone con un braccio dentro l’area di rigore, l’arbitro non poté far altro che constatare l’infrazione e indicare il dischetto. Lodi spiazzò il portiere dagli undici metri indirizzando la sfera sotto l’incrocio dei pali. Successivamente non accadde più nulla di rilevante, con il Catania che amministrò il vantaggio minimo fino al fischio di chiusura.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***