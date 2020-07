ARGURIO: “Bari, secondo posto può essere svantaggio come a Catania due anni fa”

Sarà il Bari ad aggiudicarsi i Play Off? Ne ha parlato l’ex Direttore Sportivo del Catania Christian Argurio, ai microfoni di tuttoc.com:

“Parliamo di una società importante con giocatori forti e un allenatore molto bravo. Parte dal vantaggio di essere arrivata seconda ma può essere anche uno svantaggio. Mi successe due anni fa col Catania quando chiudemmo dietro il Lecce. Giocammo dopo le altre squadre e non fu facile: passammo il turno con la Feralpisalò con diverse difficoltà. E poi avranno lo svantaggio di non poter giocare con il “San Nicola” pieno. Ma Bari e Reggiana secondo me, con l’organico che hanno, hanno grandi chances di arrivare fino in fondo”.

