CATANIA IN LEGA PRO – Tifo rewind: 23 ottobre 2016, Da Silva e Di Grazia infiammano il “Massimino”

23 ottobre 2016. Un solo risultato disponibile per il Catania di Pino Rigoli allo stadio “Massimino”, la vittoria. Era quanto richiesto dai tifosi rossazzurri, critici dopo l’1-1 in extremis ottenuto sul campo del Melfi nel precedente turno di campionato. Avversario il Lecce capolista in Lega Pro. Motivazioni a mille tra le fila etnee, c’era la voglia di ritrovare immediatamente il feeling con i tre punti. Il rettangolo verde premiò la squadra dell’Elefante, vittoriosa per 2-0 in virtù delle realizzazioni del centrocampista Gladestony da Silva e di Andrea Di Grazia.

Entusiasmo sugli spalti ed applausi convinti dalle due Curve, a conclusione della convincente performance offerta. Soltanto una sparuta minoranza di sostenitori leccesi. “Due partite, sei punti obbligatori” recitava uno striscione in Curva Nord, cuore pulsante del tifo rossazzurro che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, così come i ragazzi della Sud, pronti a sostenere fino in fondo la squadra di Rigoli nell’arco dei 90′ più recupero. Il “Vi vogliamo così” urlato dalla Sud – che nel corso del match chiese ai giocatori di essere “uomini di parola”, lottando “per la maglia e la gloria” – fu il segnale eloquente della bontà della prestazione offerta, intrisa di grinta e carattere. Il Catania, poi, vinse anche il successivo match interno con la Paganese.

VIDEO: Catania-Lecce, l’entusiasmo dei tifosi allo stadio

P.S. Attendere qualche secondo prima del caricamento dei due filmati

CATANIA-LECCE (Video): applausi scroscianti accompagnano l'esultanza di Di Grazia Posted by TuttoCalcioCatania on Sunday, 23 October 2016

CATANIA-LECCE (Video): lo stadio applaude i rossoazzurri dopo la vittoria contro la capolista Posted by TuttoCalcioCatania on Sunday, 23 October 2016

