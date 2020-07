RICCHIUTI: “Catania, stagione fantastica con il ‘Cholo’. Gomez giocatore completo, Giampaolo andò via ma è un grande tecnico”

In diretta a ‘Taca La Marca’, programma in onda su Radio Musica Television, per Adrian Ricchiuti si presenta l’occasione di ricordare alcuni momenti e personaggi in relazione ai tempi in cui vestì la maglia del Catania:

Con Simeone e Burgos è stata una stagione fantastica, con tantissimi connazionali; il ‘Cholo’, insieme al suo staff, ci diede una carica disumana e soprattutto una mentalità vincente. In quegli anni Lo Monaco è stato davvero bravo a non rivoluzionare la rosa, aggiungendo altri profili interessanti. Giampaolo al Catania venne mandato via con la squadra che comunque era in zona salvezza, è un grandissimo allenatore soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Al Milan purtroppo non gli è andata bene. Gomez? E’ davvero un giocatore completo, crea la superiorità numerica, fa gol e fa segnare i suoi compagni di squadra, inoltre dà una mano alla fase difensiva. Sono convinto che non lascerà più Bergamo”.

