BARGELLINI (Tutto C): “Play Off, Catania bel grattacapo per chiunque”

Editoriale realizzato da Luca Bargellini per tuttoc.com, focalizzando l’attenzione sul Catania che ritiene possa essere la grande sorpresa di questi Play Off. Riportiamo di seguito un estratto:

“Arrivare in fondo e centrare il bersaglio grosso rappresenterebbe per l’elefantino una porta, anzi un portone, verso il futuro. E lo si è visto già dal match contro la Virtus Francavilla. Sotto di due gol, il Catania è stato in grado di ribaltare la partita e conquistarsi il passaggio del turno. Sul campo si è vista la fame, la voglia di vivere di un collettivo che non ha altra via se non quella del campo per assicurarsi un domani. Si è vista la personalità di un tecnico, Cristiano Lucarelli, che nel suo percorso professionale ha scelto le sfide più difficili come vero e proprio stile vita. Per questo credo sia giusto dire che l’anima, il cuore e la testa dei rossoazzurri saranno un bel grattacapo per chiunque. Dal ricco e ambizioso Bari, all’intrigante Reggiana e via così. D’altronde quando non si ha altra scelta diversa dalla lotta, gli avversari veri si contano sulle dita di una mano. Posso sbagliarmi? Assolutamente sì, ma in ogni caso voglio che sia il campo a dirmelo”.

