CALCIO SICILIANO: il Trapani continua a sperare, vittoria al cardiopalma contro il Livorno

Continua il momento favorevole al Trapani, sempre più carico e motivato a lottare con le unghie e con i denti per difendere la Serie B. Contro il Livorno, al “Provinciale”, succede di tutto nei minuti finali. Murilo porta in vantaggio la formazione ospite all’84, episodio pesante che avrebbe stesso chiunque, non i trapanesi che con una reazione d’orgoglio sono riusciti prima del triplice fischio non soltanto a pervenire al pareggio, ma addirittura a ribaltare il risultato imponendosi per 2-1. Pettinari sigla il momentaneo pari al minuto 89, poco dopo Dalmonte regala tre punti di vitale importanza ai granata, ora molto più vicini alla zona Play Out.

