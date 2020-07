BRODIC: non saranno i Play Off dell’ex Catania…

Svincolatosi dal Catania lo scorso anno, Fran Brodic è ripartito dalla Reggio Audace, ambiziosa società di Serie C. L’attaccante croato classe 1997, però, non potrà disputare i Play Off. Aveva, infatti, un contratto con scadenza al 30 giugno scorso e la dirigenza emilianata ha ritenuto opportuno non estendere il vincolo. Solamente dieci presenze totalizzate da Brodic in questa stagione. Doriano Tosi, Direttore Sportivo della Reggio Audace, a Il Resto del Carlino ha così commentato la scelta:

“Abbiamo dovuto fare una scelta. Tra il fatto che fosse all’estero, che avrebbe dovuto scontare una quarantena prima di tornare ad allenarsi, abbiamo pensato di non fargli spendere ulteriori soldi tra affitti, spostamenti e altri aspetti. E’ stata una decisione presa a malincuore”.

