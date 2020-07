CALAIO’: “Catania, rimonta non semplice contro il Francavilla. A Terni non ci sarà una favorita”

L’ex attaccante del Catania Emanuele Calaiò torna sulla vittoria in rimonta ottenuta dai rossazzurri contro la Virtus Francavilla e si sofferma sul match in programma domenica sera a Terni:

“Sono molto contento per quello che il Catania ha dimostrato contro la Virtus Francavilla. Recuperare due reti di svantaggio non è stato affatto semplice, soprattutto dopo mesi e mesi di inattività e con il fattore ambientale legato a tutte le difficoltà societarie. I giocatori? Se hanno sposato il progetto Catania fino ad ora lo hanno fatto per riportare il club ad alti livelli. Se questa è una delle poche chance esistenti per salvarlo allora dovranno dare tutto quello che hanno dentro. Ternana-Catania? Le Fere hanno una rosa importante dalla quale ci si aspettava qualcosa di più in campionato. In ogni caso non penso che ci sarà una favorita perché ci saranno anche le porte chiuse a rendere tutto più incerto. Chi soffre la pressione della tifoseria potrà giocare più tranquillo”., le parole di Calaiò a tuttomercatoweb.com.

