CASERTA (all. Juve Stabia): la squadra dell’ex Catania rischia di ripiombare in C

Juve Stabia in questo momento al 18/o posto in Serie B. Situazione estremamente delicata per la squadra guidata dall’ex centrocampista del Catania Fabio Caserta. La formazione gialloblu, infatti, rischia di fare ritorno in C appena un anno dopo avere dominato per lunghi tratti il torneo di Lega Pro. Manca una giornata al termine della stagione: affinchè le Vespe evitino la retrocessione diretta, dovranno assicurarsi di vincere lo scontro diretto di Cosenza. Giorni difficili in casa Juve Stabia con Caserta che ha persino corso il rischio di essere esonerato. Il tecnico di Melito di Porto Salvo riuscirà a salvare in extremis i campani?

