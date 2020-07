LIOTRIZZATI, appello a Sigi: “Fate tornare grande il Catania”

I Liotrizzati, noto gruppo di tifosi che seguono il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, lancia un appello a Sigi – nuova proprietaria del club rossazzurro – sui social:

“Comprando il Catania ti assumi una responsabilità enorme in tutti i sensi e devi dimostrarti subito all’altezza. Non hai solo rilevato una società ma anche il carico di storia che essa porta con sé. Sappiate farvi carico di tutto, con amore, deidizione, lavoro, dialogo e programmi. Avere idee chiare e saperle mettere in pratica. Non lasciate nulla al caso, programmate pure le minuzie, noi siamo il Catania, le distrazioni e le approssimazioni non ve le potete permettere. Buon lavoro e fate tornare grande il Catania”.

