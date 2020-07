CICERI: “Complimenti alla Sigi, dimostrato grande amore per Catania”

L’ex attaccante del Catania Claudio Ciceri accoglie con gioia – sui social – la notizia della salvezza della matricola 11700 a seguito dell’aggiudicazione dell’asta a beneficio della Sigi:

“Complimenti a queste persone che hanno dimostrato un grande amore per la città e i tifosi. Adesso avranno grossi problemi, ma l’entusiasmo e l’amore di tutta la città. Gli ex giocatori Catanesi, come Nino Cantone, Leonardi e anche altri che vivono a Catania, hanno dato la loro disponibilità, gratuitamente, per l’amore che li lega alla città, ai tifosi e al Catania, di entrare in società con mansioni tecniche. Onore e vanto di un centro sportivo come Torre del Grifo, uno dei più belli e prestigiosi d’Europa, che sarà il veicolo trainante di questa nuova gestione. Tanti Auguri, amore e fortuna, alla SI.GI e al calcio Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***ciccic