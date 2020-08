CORONAVIRUS A CATANIA: Motta Sant’Anastasia, comunicati cinque casi di positività

Cinque casi positivi di Covid-19 a Motta Sant’Anastasia. Lo rende noto il sindaco della cittadina catanese Anastasio Carrà:

“Cari Concittadini,

Oggi, in data 31 luglio 2020, l’ASP ha comunicato ufficialmente che 5 nostri concittadini sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di un solo nucleo familiare, composto da 5 soggetti. Tengo a precisare che stanno bene e sono stati tempestivamente messi in quarantena. Inoltre, si è già provveduto ad effettuare i controlli di sicurezza richiesti per valutare i possibili contatti, e quindi contagi, con altri soggetti. Pare sia stato escluso ogni pericolo per la cittadinanza, trattandosi di una famiglia residente a Motta ma che non frequenta abitualmente il paese. Tuttavia, invito l’intera cittadinanza alla massima prudenza!!! Continuiamo a seguire le misure consigliate e le diverse prescrizioni Anti Covid. Manteniamo la calma e non perdiamo il senso di solidarietà che ha contraddistinto la nostra piccola comunità sino ad oggi!!!”.

