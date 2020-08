CALCIO SICILIANO – Il Trapani vince. Ora tutto passa dal Collegio di Garanzia

I gol di Taugourdeau e Dalmonte nel secondo tempo producono ancora una vittoria per il Trapani, stavolta ai danni del Crotone già promosso in A. Un secco 2-0 che, sul campo, serve a poco visto che la classifica condanna i granata alla retrocessione. Tuttavia il responso del Collegio di Garanzia, che si esprimerà giovedì in merito al ricorso presentato contro i punti di penalizzazione inflitti, in caso di esito favorevole al Trapani con la restituzione di un punto determinerebbe la disputa dei Play Out per la formazione granata. Se venissero restituiti entrambi i punti, invece, per il Trapani sarebbe addirittura salvezza diretta. Il destino trapanese è dunque legato alla decisione del Collegio. Al momento i Play Out se li giocherebbero il Pescara di Sottil ed il Perugia. Il Cosenza invece, battendo 3-1 la Juve Stabia stacca il pass per la permanenza in B e proprio le Vespe di Caserta salutano la cadetteria facendo ritorno in Lega Pro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***