FINARIA: il Tribunale decreta il fallimento, adesso quale scenario per il Catania?

Bomba dell’ultim’ora in casa Catania. La sezione fallimentare del Tribunale era chiamata ad esprimersi sulla possibilità di rivedere, non modificare o revocare il bando d’acquisto del Calcio Catania attraverso la procedura competitiva. Ebbene si apprende, a pochi giorni dall’avvio della procedura competitiva, che il Tribunale ha decretato il fallimento della holding UDA Finaria S.p.A. che controllava le attività di Antonino Pulvirenti e proprietaria per il 95% della società rossazzurra. Resta ferma la data del 5 agosto per tentare d’iscrivere la squadra al prossimo campionato, in attesa di capire che tipo di ripercussioni ci saranno in ottica bando. Bando che, a questo punto, dovrebbe saltare con i beni che finirebbero in vendita fallimentare.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***