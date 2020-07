PELLEGRINO: “Rispetto per Sigi, slogan strumentalizzato da chi non ha fatto nulla. Lottiamo per salvare la matricola”

Intervenuto ai microfoni di Futura Production in compagnia dell’avvocato Giovanni Ferraù, Maurizio Pellegrino ribadisce l’impegno della Sport Investment Group Italia (Sigi), determinata a lottare fino in fondo per la salvezza della matricola 11700:

“Sigi lavora da 6-7 mesi ad un obiettivo che è stato promesso alla città e la contraddistingue per la passione e voglia di salvare la matricola. Gli imprenditori che ne fanno parte sanno della grande potenzialità di questa città. Ogni giorni ci sono delle vicissitudini legate soprattutto al Catania ma è chiaro che Sigi – lo ripeto per essere ancora una volta chiaro – ha un’identità precisa e non molla di un centimetro. Resta fermo l’intento di salvare squadra e matricola, continuerà a crederci fino all’ultimo secondo. Ma va altrettanto detto che questi imprenditori vogliono vederci chiaro su tutte le cose da affrontare. Mi riferisco alla programmazione aziendale e sportiva, agli investimenti per poter migliorare la società. Se non si conoscono bene i presupposti per capire come fronteggiare le situazione e in che modo, è normale che le riflessioni siano atti dovuti. Ma l’identità è quella per cui Sigi è stata costituita fin dal primo giorno, salvando la matricola ed il Calcio Catania per obiettivi e successi sportivi importanti”.

“Bisogna ancora fare degli sforzi notevoli. Io sono orgoglioso di rappresentare un gruppo di soci che ci stanno mettendo anima e cuore. L’ho sempre detto. Non si tratta di imprenditori ricchissimmi ma estremamente intelligenti che stanno sostenendo degli sforzi incredibili per la città. Non è strumentalizzare uno slogan, lo slogan lo ha strumentalizzato chi non ha fatto nulla. Dobbiamo avere rispetto. Agli imprenditori continuo a spiegare cosa voglia dire fare calcio a Catania, anche per un discorso culturale. La Sigi, nonostante il dichiarato fallimento di Finaria, è pronta a continuare a lottare per il salvataggio della matricola”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***