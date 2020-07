DA ‘LA SICILIA’: “Catania salvo, Pogliese no”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Catania salvo, Pogliese no”. E’ il titolo in prima pagina del quotidiano La Sicilia. “Nel giorno del salvataggio della squadra di calcio che da Pulvirenti passa al gruppo Sigi – si legge – arriva la condanna per peculato del sindaco sospeso per effetto della legge Savarino”. E’ quanto deciso dal Tribunale di Palermo che ha condannato cinque ex deputati regionali nel processo per le cosiddette “spese pazze” dell’Assemblea Regionale siciliana.

Tra i condannati figura proprio Pogliese (quattro anni e tre mesi), attuale sindaco di Catania – sospeso dalla carica per 18 mesi – che parla di “enorme amarezza” e “grande delusione” per una sentenza che trova “assolutamente ingiusta”. “Ma da uomo delle istituzioni – scrive in una nota – la devo accettare e rispettare. Nella mia vita mi sono sempre comportato da persona perbene e onesta interpretando i ruoli, che i catanesi e i siciliani mi hanno affidato, con grande generosità, passione e infinito amore per la mia terra e per la mia Catania a cui sono visceralmente legato“.

