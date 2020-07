MARCHESE: “Non sono andato via per questione di soldi. Soffro in silenzio da due anni…”

Il terzino ex Catania Giovanni Marchese, dopo un’intervista rilasciata nei giorni scorsi, torna sulla decisione di non rinnovare il contratto in scadenza col Catania a La Gazzetta dello Sport:

“Ho tenuto conto che la gente potesse pensare che fossi un traditore, non sono andato via per questione di soldi, avrei continuato, ma non c’erano più i presupposti. Soffro in silenzio da due anni, non ho mai parlato e non voglio accusare nessuno. Ho deciso io quando andare via al di là della scadenza. Spesso sono stato messo da parte, non mi sono sentito più utile. Sono andato via e, ribadisco, non per una questione economica, non ho mai guardato al contratto. Ho giocato infortunato quando sono stato chiamato in causa e non mi sono mai tirato indietro. Ho deciso io il giorno in cui terminare. Catania mi ha lasciato bei ricordi. La promozione in A è stata favolosa, ci chiamavano piccolo Barcellona. Mi sono innamorato di Catania e amerò la città per sempre, così come amerò i colori rossazzurri”.

